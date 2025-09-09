Ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 4:1

В Ярославле ХК «Локомотив» встречался с череповецкой «Северсталью» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу хозяев льда.

Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет на 19-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Во втором периоде соперники обменялись шайбами — друг за другом отличились Рушан Рафиков («Локомотив») и Иоаннис Калдис («Северсталь»). В третьем периоде разрыв сократил ярославец Егор Сурин, забив гол. Окончательный счет установил форвард «железнодорожников» Максим Шалунов, забросивший шайбу в ворота соперника при игре 5 на 3.

Матч закончился счетом 4:1. Еще один гол «Северстали» не был засчитан из-за нарушения. Это вторая победа ярославцев в новом сезоне. В ходе предсезонной подготовки «Локомотив» дважды уступил «Северстали» в товарищеских матчах.

Следующий матч «Локомотива» состоится 12 сентября в Санкт-Петербурге. Ярославская команда встретится с шанхайскими «Драконами».

Алла Чижова