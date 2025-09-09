На границе Непала с Индией закрыли пограничные пункты из-за беспорядков

Протесты начались на границе Непала с Индией. По данным телеканала India Today, протестующие подожгли несколько полицейских постов, пограничные пункты временно закрыли.

Полиция приграничного штата Индии Уттар-Прадеш переведена в режим круглосуточной повышенной готовности. Из-за напряженной ситуации в Непале главное управление полиции в Лакхнау создало специальный пункт управления для оказания помощи гражданам Индии, оказавшимся в затруднительном положении в соседней стране, сообщает телеканал.

Протесты в Непале начались 8 сентября из-за блокировки социальных сетей в стране. Вскоре они переросли в массовые беспорядки. Несмотря на восстановление доступа к заблокированным ресурсам, в Катманду продолжились протесты, поджоги правительственных зданий и резиденций чиновников. Из-за столкновений протестующих с полицейскими погибли 22 человека, около 500 пострадали. Премьер-министр Непала Шарма Оли и несколько министров подали в отставку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катманду жжет».