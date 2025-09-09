«Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

Минское «Динамо» начало новый сезон FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с выездной победы над московским «Спартаком». Матч, прошедший на арене «Мегаспорт», завершился со счетом 0:3.

Гости открыли счет на 9-й минуте, отличился Сергей Кузнецов. Через 31 секунду Алекс Лимож удвоил преимущество минчан. На 29-й минуте Сэм Энас реализовал большинство. Через полминуты отличился Егор Бориков, но эта шайба была отменена из-за офсайда после запроса тренерского штаба «Спартака». Тем не менее, Артём Загидулин уступил место в воротах москвичей Дмитрию Николаеву. Остаток встречи прошел без заброшенных шайб. В конце второго периода «Спартак» не смог воспользоваться пятиминутным большинством. Лидер прошлого сезона по количеству матчей без пропущенных голов канадский голкипер Зак Фукале (таких встреч на его счету в предыдущем регулярном чемпионате было девять) начал новое первенство с сухой победы. Он отразил 28 бросков по своим воротам.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне. На его счету два матча, в воскресенье он на своем льду обыграл «Сочи» — 4:3. В других встречах игрового дня астанинский «Барыс» дома по буллитам обыграл хабаровский «Амур» (4:3), челябинский «Трактор» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» (4:3), ярославский «Локомотив» дома оказался сильнее череповецкой «Северстали» (4:1), «Сочи», отыграв отставание в две шайбы, в гостях по буллитам одолел московское «Динамо» (3:2).

Арнольд Кабанов