МИД Катара: США заранее не предупреждали об ударе Израиля

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что США заранее не предупреждали руководство страны об израильской атаке. Звонок из Вашингтона поступил, когда в Дохе уже были слышны взрывы.

«Распространяемые заявления о том, что Катар был заранее проинформирован об атаке, не имеют под собой никаких оснований. Звонок от официального лица США прозвучал на фоне взрывов, вызванных израильской атакой в Дохе»,— написал Маджида аль-Ансари в соцсети Х.

Незадолго до этого в Белом доме заявили, что Катар заранее проинформировали об израильских ударах. Пресс-секретарь президента США Каролин Левитт сообщила, что как только американской стороне стало известно о планах Израиля, Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев.

ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) заявили об ударе по Дохе, где, по версии ведомства, находится штаб руководства «Хамаса». МИД Катара осудил Израиль за удары по своей столице, где руководство «Хамаса» проводило переговоры с посредниками по прекращению огня в секторе Газа. Страна временно приостановила посредническую деятельность в переговорах.