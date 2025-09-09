Трамп исключил новые удары Израиля по Катару
Президент США Дональд Трамп заверил власти Катара, что ударов, подобных тем, которые сегодня Израиль нанес по катарской столице Дохе, не повторится, сообщает Белый дом. Господин Трамп также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что как только американской стороне стало известно о планах Израиля господин Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформаировать катарцев. «Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара»,— сказала госпожа Левитт.
15 истребителей ЦАХАЛа сегодня днем нанесли удары по Дохе. Как заявили власти Израиля, целями были руководители «Хамаса». В палестинском движении заявили, что при ударе погибли шесть человек, среди которых сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя. Беньямином Нетаньяху говорил, что операция была спланирована и реализована исключительно Израилем.