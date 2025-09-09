«Хамас» возложил ответственность за удар по резиденции в Дохе на Израиль и США

Палестинское движение «Хамас» заявило, что ответственность за атаку по домам резиденции ее участников политбюро лежит на Израиле и США.

«Американская администрация несет совместную с Израилем ответственность за это преступление, поскольку она всегда поддерживает агрессию и преступления (еврейского государства.— “Ъ”) против нашего народа»,— отметили в сообщении «Хамаса» (цитата по «РИА Новости»).

МИД Катара осудил Израиль за удары по руководству «Хамаса», члены которого вели в катарской столице переговоры с посредниками по прекращению огня в секторе Газа. Страна временно приостановила посредническую деятельность в переговорах. Президент США Дональд Трамп заверил власти Катара, что подобных ударов Израиля не повторится. Господин Трамп также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.