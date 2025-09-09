Экс-сотрудник «Мостотреста» получил 4 года за требование взятки в 1,2 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления имущества и арендных отношений СПб ГБУ «Мостотрест». Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, судом было установлено, что в феврале – апреле 2025 года сотрудник ведомства склонял судовладельца передать ему более 1,2 млн рублей за непривлечение к ответственности в связи с использованием без договора участка набережной канала Грибоедова.

Предприниматель отказался и обратился в правоохранительные органы. При получении первой части взятки в размере 630 тыс. рублей замначальника управления задержали.

В итоге суд приговорил фигуранта дела к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на пять лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-глава полиции Санкт-Петербурга Сергей Умнов обжаловал вынесенный ему приговор по делу о взятках в особо крупном размере.

Андрей Цедрик