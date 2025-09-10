Упали — поджались

Рынок банковских гарантий в первой половине 2025 года показал небольшое снижение, тогда как в предыдущие годы демонстрировал уверенный рост. Во многом такая ситуация определялась замедлением деловой активности и стагнацией рынка корпоративного кредитования из-за чего сузился круг потенциальных клиентов таких услуг. Вместе с тем подобные инструменты приносят свыше 10% комиссионного дохода банкам, к тому же выдача гарантий не давит на капитал. Стабилизацию в сегменте эксперты связывают со снижением ключевой ставки к концу года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, объем портфеля банковских гарантий на 1 июля 2025 года составил 10,75 трлн руб., сократившись с начала года на 2,6%. В предыдущие два года наблюдался небольшой рост: в первом полугодии 2023 года на 4,2%, в первом полугодии 2024-го — на 0,2%. Замедлились и темпы роста комиссионных доходов. Если по итогам первого полугодия 2023 и 2024 годов рост составлял 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то в первом полугодии 2025 года рост составил всего 4,3%. Впрочем, объем доходов за отчетный период достиг 113 млрд руб., что составляет более 10% чистых комиссионных доходов банковской системы.

Эксперты поясняют, что рынок банковских гарантий тесно связан с рынком кредитования, на котором наблюдается охлаждение на фоне высоких ставок. По данным ЦБ, за полгода портфель корпоративных кредитов снизился на 0,5%. При этом регулятор только в июне начал снижение ключевой ставки, которая до этого держалась семь месяцев на рекордном уровне 21%. «В целом объемы гарантий зависят от общей экономической ситуации, поэтому нынешняя динамика отражает некоторое замедление деловой активности. По мере смягчения денежно-кредитной политики и удешевления кредитования будут расти и выдачи гарантий»,— отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Жизненный цикл банковских гарантий выглядит следующим образом. Вначале идут тендерные гарантии, где сумма составляют 5–7 млн руб. для соблюдения условностей тендера, а срок — два-три месяца. Далее идут гарантии возврата аванса — 10–30–50% от суммы контракта на срок полгода—один год. В дальнейшем вступают в силу гарантии надлежащего исполнения контракта (срок два-четыре года) и постгарантийного обслуживания.

Для банков выдача гарантий — это в первую очередь источник хоть и небольших комиссий в сравнении с комиссиями по кредитам для юрлиц (25%), но без существенных затрат и без нагрузки на капитал. В Новикомбанке отмечает, что «регуляторная нагрузка на резервы при выдаче банковских гарантий низкая, размер резерва равен 1%».

При этом такие инструменты являются важными в линейке продуктов коммерческого кредитования. Они позволяют «повысить надежность расчетов по контрактам за счет включения в структуру обязательств банков как гарантов платежей, а также во многих случаях заместить авансы и обеспечительные депозиты и высвободить оборотный капитал для компании», отметила начальник департамента торгового финансирования и документарного бизнеса Газпромбанка Елена Губашова. «За несколько лет цифровизация сделала их максимально доступными для предпринимателей и упростила участие бизнеса в государственных и коммерческих проектах»,— отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Согласно отчетности по МСФО на 30 июня 2025 года, рынок банковских гарантий сконцентрирован в руках пяти ключевых игроков: Сбербанка (2,4 трлн руб.), Альфа-банка (2 трлн руб.), Газпромбанка (1,5 трлн руб.), ВТБ (1,36 трлн руб.), Совкомбанка (0,97 трлн руб.). По словам банкиров, комиссионные по банковским гарантиям зависит от рисков и возможностей клиента, а также от отрасли. Например, в энергетике риски меньше и комиссионные могут составлять 0,2–2,5%, в сфере строительства риски выше поэтому и процент выше — 3–7%. По данным ВТБ, основные объемы гарантий получили предприятия транспортной и инфраструктурной отраслей (28%), торговли (18%), машиностроения и металлообработки (13%), а также жилищного и коммерческого строительства (12%).

Вместе с тем при выдаче банковских гарантий банки несут определенные риски. Среди них, как отмечают в Новикомбанке, «невыполнение клиентом обязательств по контракту». Кроме того, начальник управления развития продаж трансакционных продуктов банка «Уралсиб» Сергей Кучугура указывает и на такие риски, как «подделка отчетности, активность мошенников в гарантиях с авансом, региональный протекционизм заказчиков, злоупотребление правом со стороны бенефициаров».

Массового роста участники рынка не ожидают, называя рынок банковских гарантий концентрированным, жестко регулируемым и зависящим от госзаказа. «На сегодняшний день нет новых массовых отраслей, где нужны гарантии. Рост идет точечно в ВПК, инфраструктуре и за счет роста суммы контрактов»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупном банке. «К концу года портфель гарантий, вероятнее всего, стабилизируется или даже может показать некоторый рост»,— не исключает Анатолий Аксаков.

Ольга Базутова