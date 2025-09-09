Пьяного водителя электросамоката арестовали в Петербурге на 10 суток

Мировой судья судебного участка №206 арестовал на 10 суток Леонида Соснина за езду без прав и в нетрезвом состоянии на электросамокате Kugoo Kirin M4 Pro Max мощностью 1600 W, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Молодой человек утром 31 августа был остановлен полицейскими у дома 75 по проспекту Юрия Гагарина. Соснина отправили на медицинское освидетельстование в СПб ГБУЗ ГНБ, где он отказался от процедуры.

На судебном заседании Соснин признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Он подчеркнул, что не знал о том, что для управления личным электросамокатом необходимо водительское удостоверение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге впервые лишил водительских прав за нетрезвую езду на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh мощностью 1 900 W.

Андрей Маркелов