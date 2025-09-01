Военкомат в Колпино отремонтируют за 135 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга ищет подрядчика для капитального ремонта военного комиссариата Колпинского и Пушкинского районов за 135 млн рублей. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Заявки на исполнение принимаются до 17 сентября. Завершить работы в здании по адресу Колпино, ул. Культуры, д. 8, лит. А, согласно проекту контракта, исполнитель должен будет до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, на капремонт здания колонии в Колпинском районе потратят 11,9 млн рублей.

Артемий Чулков