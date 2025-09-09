ОАЭ осудили «трусливое» нападение Израиля на Катар

Объединенные Арабские Эмираты осудили удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штабу руководства движения «Хамас» в Дохе. В заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства удар по Катару назвали «вопиющим и трусливым нападением».

«Заместитель главы правительства и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян решительно осудил вопиющее и трусливое нападение Израиля на Государство Катар. Он подчеркнул, что эта безрассудная атака является грубым нарушением суверенитета Катара, серьезным посягательством на международное право и Устав ООН, а также безответственной эскалацией, угрожающей региональной и международной безопасности и стабильности»,— отметили в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети Х.

Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян также призвал международное сообщество и Совбез ООН отреагировать на действия Израиля. В заявлении отметили, что «варварские нападения» ЦАХАЛ могут представлять как региональную, так и международную угрозу.

Сегодня ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) ударили по штабу руководства «Хамаса» в Дохе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил структурам безопасности подготовиться к этой атаке после терактов в Иерусалиме и Газе.

Подробнее читайте в онлайн-трансляции «Ъ».