Петербургская биржа ввела ограничения на торги бензином

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) с 8 сентября ввела новые правила для торгов бензином.

Собеседники «Интерфакса» на топливном рынке считают, что ограничения направлены на стабилизацию цен. Участники рынка надеются, что меры будут временными.

Для бензинов Регуляр-92 и Премиум-95, поставляемых железнодорожным транспортом, установлены новые пределы колебания цен: +0,01%/-20% от текущей рыночной цены.

Установлены режимы накопления заявок и аукциона открытия, что позволяет участникам подавать лишь одну заявку на покупку в объеме одного лота для каждого типа бензина.

Введен двусторонний встречный аукцион, где каждый участник может подать до 15 заявок на покупку, каждая из которых может быть до трех лотов.

