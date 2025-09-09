На трассе М-11 остановили «Газель» с более чем 500 кг наркотиков из Ленобласти

На ведущей из Санкт-Петербурга в Москву трассе М-11 «Нева» задержали водителя и пассажира «Газели» с более чем 500 кг наркотиков, которые везли из Ленинградской области. Об этом 9 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ирины Волк Фото: Telegram-канал Ирины Волк

Полицейские остановили «Газель» для досмотра на 43-м километре магистрали. В кузове они обнаружили четыре металлические катушки с кабелем, внутри которых находилось 479 свертков с порошкообразным веществом общим весом свыше 500 кг. Проведенная впоследствии экспертиза установила, что в десяти пакетах находился эфедрин.

Водителя и пассажира грузовика задержали по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 30 ст. 30 УК и ч. 5 ст. 228 УК РФ). Фигуранты заявили, что погрузили катушки в Ленинградской области по указанию неизвестных кураторов и знали, что везут запрещенные вещества.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцу дали 12 лет колонии строгого режима за сбыт 643 кг кокаина.

Артемий Чулков