Войну в Газе готовятся экспортировать

Радикальная группировка «Хамас» получила предупреждение, что ее представителям за рубежом угрожает опасность. Спецслужбы Израиля в ближайшее время могут приступить к ликвидации ее зарубежного руководства на фоне активизации боевых действий в секторе Газа. Обещание их ликвидировать все чаще звучит из уст начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира, который убежден: еврейское государство должно сделать своей мишенью всех представителей «Хамаса», вне зависимости от их ранга и местонахождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces / Getty Images Фото: Israel Defense Forces / Getty Images

О том, что «Хамас» был вынужден усилить меры безопасности в отношении своих функционеров за границей, рассказали источники катарского издания «Аль-Араби аль-Джадид». По их словам, это было сделано после того, как страны, допускающие присутствие у себя членов политического руководства радикального движения, получили данные, что Израиль может в ближайшее время организовать ряд «выездных» покушений, как это было сделано 31 июля 2024 года в отношении главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, убитого в Иране. Некоторые принимающие страны, такие как Турция, сами усилили охрану функционеров «Хамаса», не дожидаясь соответствующих мер со стороны самой группировки.

Опасность устранения, по этим сведениям, нависла даже над переговорщиками «Хамаса», регулярно посещающими Египет и Катар для непрямых переговоров с Израилем.

При этом уведомления о возможном покушении получили не только представители «Хамаса», де-факто все еще контролирующего часть сектора Газа.

По словам источников «Аль-Араби аль-Джадид», в зоне риска оказался и лидер палестинского «Исламского джихада» Зияд ан-Нахала, проживающий в Каире. Он получил убежище в Египте после того, как спецслужбы Израиля попытались устранить его в ходе диверсионных вылазок на территории Сирии, утверждают источники «Аль-Араби аль-Джадид».

В свое время лидеры «Хамаса» специально были расселены по нескольким странам, чтобы обезопасить систему управления в случае убийства кого-либо из них, однако со временем абсолютно «тихую гавань» найти все сложнее. С началом войны в секторе Газа после 7 октября 2023 года израильская разведка «Моссад» не раз обещала достать хамасовских функционеров за границей. 31 августа подобная угроза прозвучала уже со стороны главы Генштаба ЦАХАЛа. Эяль Замир, комментируя убийство пресс-секретаря военного крыла «Хамаса» Абу Убайды, заявил, что его страна доберется и до тех членов группировки, которые постоянно проживают за границей.

2 сентября господин Замир повторил эту угрозу. «Мы не остановим войну, пока не победим этого врага,— сказал генерал Замир, посещая базу Нахшоним в центральном Израиле.— "Хамасу" негде будет от нас спрятаться. Где бы мы их ни обнаружили, будь это высокопоставленные деятели или фигуры помладше, мы будем бить по ним всем и всегда».

Наиболее заметная фигура в «Хамаса» сейчас — это Халил аль-Хайя, который руководит деятельностью группировки в секторе Газа, но сам, как принято считать, проживает в Катаре.

Там же находятся и два других высших руководителя «Хамаса» — видный член политбюро Низар Авадаллах, соратник духовного лидера и одного из основателей организации Ахмеда Ясина, и глава руководящего совета Мухаммед Исмаил Дарвиш.

Что касается Турции, то там живет главный финансист «Хамаса» Захер Джабарин, который отвечает также за деятельность движения на Западном берегу реки Иордан.

В эти дни Израиль продолжает подготовку ко второй фазе операции «Колесницы Гидеона», сообщила 3 сентября пресс-служба ЦАХАЛа. Армия массово набирает новых резервистов и пытается повысить их оперативную подготовку.

Как объявил в видеообращении, выпущенном 2 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сейчас еврейское государство на пороге «решающего этапа» войн. «То, что началось в Газе, должно закончиться в Газе»,— подчеркнул глава правительства, заочно обращаясь к недавно набранным резервистам.

Нил Кербелов