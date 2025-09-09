Нетаньяху заявил о самостоятельной операции Израиля против «Хамаса» в Катаре

Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию против руководства «Хамас» в Дохе, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По целям в столице Катара работали 15 израильских истребителей, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее полную ответственность»,— сообщила канцелярия Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

Удары по Дохе были нанесены ЦАХАЛом днем 9 сентября. По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки погибли один из лидеров «Хамаса» Халиль аль-Хайя и еще четыре человека. Официальных подтверждений этой информации нет.

