Нетаньяху заявил о самостоятельной операции Израиля против «Хамаса» в Катаре
Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию против руководства «Хамас» в Дохе, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По целям в столице Катара работали 15 израильских истребителей, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ».
Биньямин Нетаньяху
Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters
«Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее полную ответственность»,— сообщила канцелярия Биньямина Нетаньяху в соцсети X.
Удары по Дохе были нанесены ЦАХАЛом днем 9 сентября. По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки погибли один из лидеров «Хамаса» Халиль аль-Хайя и еще четыре человека. Официальных подтверждений этой информации нет.
