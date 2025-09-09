«Манчестер Сити» уладил дело миром

Английская Премьер-лига и футбольный клуб «Манчестер Сити» заключили мировое соглашение по разбирательству, касавшемуся правил сделок с ассоциированными сторонами. По сути, из этого следует, что манчестерскому гранду дан зеленый свет на разработку нового соглашения с ключевым спонсором, авиакомпанией Etihad Airways. Сумма сделки, по данным The Times, может достичь £1 млрд. При этом пока неясно, может ли мировое соглашение между «Сити» и лигой как-то сказаться на громком процессе о 115 нарушениях, предположительно допущенных клубом в период с 2009 по 2018 год.

Вечером 8 сентября английская Премьер-лига (АПЛ) и футбольный клуб «Манчестер Сити» опубликовали идентичные заявления. В релизах говорится, что организации «достигли соглашения по арбитражному разбирательству», начатому из-за расхождений в оценке правил сделок с ассоциированными сторонами (APT).

Регламент APT был внедрен АПЛ в 2021 году после покупки «Ньюкасла» Суверенным фондом Саудовской Аравии в качестве одного из основных инструментов по поддержке высокого уровня конкуренции. Этот свод правил дает лиге полномочия рассматривать и утверждать коммерческие сделки между клубами и компаниями, связанными с их владельцами и акционерами. Спор, конец которому был положен в понедельник, возник как раз после блокировки одной такой сделки — между «Манчестер Сити» и авиакомпанией Etihad Airways.

Национальный авиаперевозчик ОАЭ, штаб-квартира которого находится в Абу-Даби, уже много лет является крупнейшим партнером «Манчестер Сити».

Пристальное внимание АПЛ к этим отношениям понятно. Манчестерский клуб принадлежит City Football Group. Ее ключевым акционером является Abu Dhabi United Group. А она, в свою очередь, принадлежит шейху Мансуру бен Зайду Аль Нахайяну, члену правящей королевской семьи эмирата, вице-президенту ОАЭ.

Сделка, по которой Etihad Airways стала титульным спонсором «Манчестер Сити», была заключена в 2009 году, вскоре после покупки клуба шейхом. Через два года стороны заключили новый контракт на улучшенных условиях. Помимо права размещать свой логотип на игровых футболках команды Etihad Airways купила название стадиона City of Manchester. Сумма той сделки составила £400 млн и стала рекордной. В 2023 году партнеры намеревались заключить новое сверхвыгодное соглашение, финансовые детали которого не разглашались. Однако АПЛ встала на пути. Лига не дала одобрения, посчитав, что не был соблюден один из главных пунктов APT — о справедливой рыночной стоимости, то есть заподозрив стороны в искусственном ее завышении. По тем же причинам АПЛ отмела сделку «Сити» с First Abu Dhabi Bank.

В ответ на это решение в «Манчестер Сити» выразили недовольство многими пунктами регламента APT, назвав его «нарушающим принципы честной конкуренции».

Клуб обвинил лигу в том, что она таким образом дает поблажки его соперникам (в частности, лондонскому «Арсеналу»), и подал иск в суд с требованием признать весь свод правил недействительным.

Арбитраж, отвергнув большинство претензий «Манчестер Сити», признал его правоту по пункту об оценке справедливой рыночной стоимости, а точнее, о том, что критерии оценивания этой величины «не отвечают требованиям прозрачности, объективности, точности». В феврале был вынесен вердикт: признать правила «не имеющими юридической силы». АПЛ представила обновленный регламент, но и его «Манчестер Сити» пытался оспорить. Разбирательство затягивалось, очередное слушание должно было пройти позже этой осенью. Но спор было решено прекратить.

Фактически это обстоятельство открывает «Манчестер Сити» дорогу к разработке нового соглашения с Etihad Airways. Оно должно стать для восьмикратного чемпиона Англии еще более успешным с финансовой точки зрения. В материале The Telegraph фигурирует сумма £800 млн. The Times, несмотря на ремарку о том, что детали нового контракта «держатся в строжайшем секрете», пишет об £1 млрд. А The Athletic напоминает, что коммерческие доходы «Сити» в 2011 году, когда ставилась подпись под прошлым договором с Etihad Airways, были втрое ниже, чем в 2024 году, и, ясное дело, прогнозирует их дальнейший рост, ведь летом клуб заключил другой прибыльный контракт — с экипировщиком Puma на десять лет и £1 млрд.

Впрочем, и новую сделку c Etihad Airways АПЛ должна будет утвердить — «Манчестер Сити» согласился считать последнюю редакцию регламента APT «действительной и обязательной к исполнению».

Между тем дополнительное внимание к этому мировому соглашению привлекает «главное» дело против «Манчестер Сити». В его рамках в адрес клуба выдвинуто 115 различных обвинений в нарушении финансового регламента. В случае признания вины клубу могут грозить самые жесткие спортивные санкции вплоть до исключения из элитного дивизиона. Формально никакой связи между двумя процессами нет. Однако в английской прессе на мирное урегулирование более мелкого спора смотрят с подозрением, прикидывая, может ли этот компромисс стать началом полноценной разрядки. По крайней мере он продемонстрировал наличие у сторон, еще полгода назад обменивавшихся колкостями, готовности к сотрудничеству.

Роман Левищев