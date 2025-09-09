Пять человек пришлось эвакуировать из-за квартирного пожара на Ланском шоссе

Эвакуация людей потребовалась при ликвидации квартирного пожара 9 сентября в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу Ланское шоссе, д. 69 поступил на пульт дежурного в 17:43, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в однокомнатной квартире на кухне площадью 6 кв. м происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

Ликвидировать пожар удалось в 18:10 силами десяти спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, из опасной зоны были эвакуированы пять человек, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о крупном пожаре с пострадавшим, который по дополнительному номеру сложности 1-БИС тушили днем 9 сентября на Большом Смоленском проспекте в Невском районе Петербурга.

Андрей Цедрик