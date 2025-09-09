Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил «Фенербахче»

Главным тренером стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» назначен итальянец Доменико Тедеско, сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан на два года.

На этом посту Доменико Тедеско сменил португальца Жозе Моуринью. Ранее клуб уступил португальской «Бенфике» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и во второй раз подряд не смог выйти в общий этап самого престижного еврокубкового турнира.

Доменико Тедеско 39 лет. Его последним местом работы была сборная Бельгии, которую он возглавлял с февраля 2023 по январь 2025 года. С 2019 по 2021 год занимал пост главного тренера московского «Спартака». Под его руководством футболисты столичной команды стали серебряными призерами чемпионата России-2020/21. Также Тедеско тренировал немецкие «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг», который в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Германии.

Таисия Орлова