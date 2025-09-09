Зеленский: Россия рассчитывает взять Донбасс через четыре месяца

Российское руководство считает, что России потребуется три-четыре месяца для того, чтобы взять Донбасс. По словам президента Украины Владимира Зеленского, такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал в ходе общения с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«То есть он (Владимир Путин. — "Ъ") говорит, что через три-четыре месяца, — и это то, что он сказал американцам, Белому дому и представителю президента Трампа (Стиву. — "Ъ") Уиткоффу, — он сказал, возьмет Донбасс через два-три месяца, максимум через четыре месяца»,— сказал Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Украинский лидер назвал Донбасс «самой укрепленной частью с самыми боеспособными силами». «Это как крепость… и если мы отведем войска, и он получит весь Донбасс, кто может гарантировать, что он не продвинется на 90 километров дальше к Харькову? Он всегда хотел Харьков»,— сказал он.

Ранее NBC News cо ссылкой на четыре источника сообщал, что Соединенные Штаты могут взять на себя мониторинг буферной зоны на территории Украины в будущем мирном соглашении по Украине. В рамках этого плана речь идет о демилитаризованной зоне, которая бы отделяла подконтрольные России и Украине территории для предотвращения военных действий. Источники телеканала предполагают, что буферная зона охранялась бы войсками одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, чтобы этот вариант устроил Россию. Границы этой зоны пока не определены. По словам собеседников NBC, план был разработан после российско-американского саммита на Аляске 15 августа.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренности по решению конфликта на Украине достигнуто не было.

О судьбе переговорного процесса по Украине — в материале «Ъ» «Остается уповать на чудо».

Анастасия Домбицкая