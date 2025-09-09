В зоне СВО побывали 3 тыс. священнослужителей

Более 3 тыс. священнослужителей побывали в зоне проведения боевых действий, сообщил председатель синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Среди побывавших на СВО священников — 24 Героя России, указал он. Слова митрополита приводит ТАСС.

В августе 2025 года митрополит сообщал, что сейчас в зоне боевых действий находятся около тысячи священников, там они в качестве психологов «реабилитируют там наших бойцов».

В феврале председатель комитета говорил, что более 42 тыс. военнослужащих были крещены военными священниками непосредственно в зоне боевых действий. Тогда он отмечал, что всего на передовой побывали 2 тыс. священников, шесть служителей погибли. За месяц до этого митриполит заявлял о нехватке военных священников на фронте. Он указывал, что в зоне боевых действий находятся около 300 клириков, а нужно 1,5 тыс.

Полина Мотызлевская