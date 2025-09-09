Мадуро: считаю, что третья мировая война уже началась

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Он напомнил, что Папа римский Франциск два года назад предсказывал движение к глобальному конфликту, но теперь, по словам Мадуро, этот процесс уже в разгаре.

Николас Мадуро считает, что США стремятся навязать свою гегемонию в мире, используя политические, экономические, культурные и военные методы. Он утверждает, что действия Вашингтона направлены на колонизацию Венесуэлы.

Господин Мадуро также высказал обеспокоенность по поводу размещения американских военных кораблей в Карибском бассейне, назвав это опасной стратегией, которая может обернуться против самих США. Американские власти ранее заявляли, что наращивание военного контингента у Венесуэлы необходимо для борьбы с наркотрафиком.