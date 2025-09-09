Закрытие польско-белорусской границы будет временным

Польша рассматривает закрытие границы с Белоруссией как временную меру, сообщил министр внутренних дел Марчин Кервиньский.

На пресс-конференции, транслировавшейся на TVP Info, министр уточнил, что пограничные переходы откроют только при полной уверенности в безопасности для Польши и ее граждан. «Погранпереходы будут открыты лишь тогда, когда мы будем уверены на 100%, что ситуация на белорусской стороне не создает угрозу Польше и ее гражданам»,— сказал господин Кервиньский (цитата по ТАСС).

Сегодня премьер-министр Дональд Туск объявил, что граница будет закрыта в ночь с 11 на 12 сентября. Это связано с началом белорусско-российских военных учений, которые продлятся с 12 по 16 сентября. Учения предполагают отработку различных сценариев, включая отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами. В ответ на эти маневры Польша совместно с НАТО проводит свои учения под названием «Железный защитник». В них участвуют около 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники.