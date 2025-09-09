Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокурором Никифоровского округа Тамбовской области стал Сафар Новрузов

Пост прокурора Никифоровского округа Тамбовской области на пять лет занял младший советник юстиции Сафар Новрузов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Сафар Новрузов родился в мае 1992 года в Москве. Получил высшее образование в Российском государственном гуманитарном университете по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах прокуратуры начал в 2016 году. За время службы занимал должности помощника прокурора Боровского района Калужской области, помощника Уваровского межрайонного прокурора Тамбовской области, а также заместителя прокурора Октябрьского района Тамбова.

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в надзорном ведомстве, с декабря 2018 года прокурором Никифоровского округа был Николай Лезгин, ушедший на пенсию.

В начале июля прокурором Токаревского округа Тамбовской области назначили Евгения Головина.

Кабира Гасанова