Прокурором Никифоровского округа Тамбовской области стал Сафар Новрузов

Пост прокурора Никифоровского округа Тамбовской области на пять лет занял младший советник юстиции Сафар Новрузов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Сафар Новрузов родился в мае 1992 года в Москве. Получил высшее образование в Российском государственном гуманитарном университете по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах прокуратуры начал в 2016 году. За время службы занимал должности помощника прокурора Боровского района Калужской области, помощника Уваровского межрайонного прокурора Тамбовской области, а также заместителя прокурора Октябрьского района Тамбова.

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в надзорном ведомстве, с декабря 2018 года прокурором Никифоровского округа был Николай Лезгин, ушедший на пенсию.

В начале июля прокурором Токаревского округа Тамбовской области назначили Евгения Головина.

Кабира Гасанова