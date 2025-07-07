Прокурором Токаревского района Тамбовской области стал Евгений Головин

Приказом генпрокурора РФ на пост прокурора Токаревского района Тамбовской области на пять лет назначен советник юстиции Евгений Головин. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Господин Головин родился в июне 1988 года в селе Лаврово Мордовского района Тамбовской области. Окончил Саратовскую госакадемию права по специальности «юриспруденция». С 2010 года начал работать в прокуратуре, занимал посты помощника прокурора Мордовского района, прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства региональной прокуратуры, а также заместителя прокурора Тамбовского района. Женат, воспитывает сына.

С 2015 года пост прокурора Токаревского района занимал Игорь Жилкин, который в мае занял аналогичный пост в Гавриловском районе.

Егор Якимов