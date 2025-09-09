Пенсионер стал фигурантом дела о ложных минированиях зданий в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Ленобласти, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях об угрозе минирования сразу в нескольких районах региона.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, 8 сентября в период с 13:58 по 19:40 в правоохранительные органы поступило три сообщения о грозящей опасности в помещениях ряда административных зданий в Кингисеппе, Сланцах и Гатчине.

В результате осмотра объектов ничего опасного там обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными.

Полицейские установили личность звонившего — им оказался 73-летний житель поселка Воейково Всеволожского района Ленобласти. Пенсионера доставили в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал об очередной эвакуации в Эрмитаже после поступления анонимного сообщения с угрозой безопасности 9 сентября. В результате проверки потенциально опасных предметов там не обнаружили.

Андрей Цедрик