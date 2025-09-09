Суд признал легитимной конференцию башкирского отделения КПРФ

Кировский районный суд Уфы отказал пяти членам КПРФ в удовлетворении исковых требований к руководству башкирского регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый секретарь рескома КПРФ в Башкирии Юнир Кутлугужин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Первый секретарь рескома КПРФ в Башкирии Юнир Кутлугужин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Андрей Ларионов, Раис Хафизов, Ильнур Аюпов, Рафаэль Рахимов и Сергей Меркулов требовали признать нелегитимной мартовскую отчетно-выборную конференцию рескома КПРФ, на которой, в числе прочих, на пост первого секретаря был переизбран Юнир Кутлугужин, возглавляющий башкирских коммунистов с 2014 года. Также были переизбраны бюро республиканского комитета, контрольно-ревизионная комиссия и делегаты республики на федеральный съезд КПРФ.

По мнению истцов, собрание было нелегитимным, так как партийцы не уведомлялись о готовящемся мероприятии и его повестке. Кроме того, утверждали истцы, было нарушено представительство делегатов, принявших участие в конференции 22 марта: заявители считают, что местные отделения партии представителей не выдвигали, что повлекло отсутствие кворума.

Позиция ответчика заключалась в том, что мартовская конференция была лишь вторым этапом собрания, состоявшегося 12 июня 2024 года, когда принималось решение о выдвижении кандидатуры на пост главы республики. Значит, полагает реском, право на участие в конференции получили делегаты, участвовавшие в первом этапе.

Истцы заявили о намерении обжаловать решение.

Идэль Гумеров