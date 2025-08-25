С воронежской нефтебазы потребовали возместить ущерб за загрязнение почв

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора потребовало от нефтебазы ООО «Пром-нефть-сервис» (ПНС) в Воронежской области возместить причиненный почвам ущерб в добровольном порядке. Об этом сообщили в ведомстве. Сумма требований не раскрывается.

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Загрязнение почвы нефтебазой

Инспекторы Росприроднадзора установили, что нефтебаза загрязнила прилегающий земельный участок нефтепродуктами. Согласно проведенным анализам проб почвы концентрация загрязняющих веществ в ней была многократно превышена.

В ведомстве подчеркивают, что, если компания не компенсирует нанесенный вред добровольно, придется обратиться в суд.

По данным Rusprofile, ООО «Пром-нефть-сервис» зарегистрировано в 1995 году в Каширском районе Воронежской области. Основной вид деятельности — хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Доли в компании принадлежат ее директору Сергею Рыбину (70%) и Вадиму Лапскому (30%). В 2024 году общество сработало с выручкой в 197 млн руб., чистая прибыль составила 28 млн руб.

В январе 2023 года 19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе партнеру экс-начальника Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Анатолия Володько Михаилу Пармузину во взыскании с господина Володько и его заместителя Александра Деева 26 млн руб. в рамках «соглашения по предотвращению банкротства» ООО «Пром-нефть-сервис» (ПНС). Из картотеки арбитражных дел следует, что в июле того же года Арбитражный суд Центрального округа не удовлетворил кассационную жалобу господина Пармузина и оставил решения двух предыдущих инстанций в силе. Верховный суд в октябре 2023-го отказался рассматривать дело.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов