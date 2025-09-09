В Крыму во время шторма утонули два человека

В Алупке на Южном берегу Крыма двое отдыхающих погибли, еще один попал в реанимацию после купания в море во время шторма. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам градоначальницы Ялты, трагедия произошла 7 сентября, когда на море был сильный шторм. «К сожалению, на выходных произошел несчастный случай на воде — трое прыгали со скалы в Алупке, один утонул, другой в состоянии неполного утопления в реанимации, третьего до сих пор не нашли»,— написала Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Как сообщили «Ъ» в МЧС Крыма, 9 сентября тело третьего отдыхающего обнаружили неподалеку от места трагедии.

Ранее стало известно, что в Феодосии во время шторма погиб кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, серебряный призер Спартакиады молодежи России Азамат Яхутлов.

По данным МЧС Крыма, всего с 5 по 7 сентября у берегов Крыма погибли пять человек. Основной причиной гибели граждан, по информации спасателей, стало купание в штормящем море.

Александр Дремлюгин, Симферополь