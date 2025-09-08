В Крыму утонул борец вольного стиля Азамат Яхутлов

В Феодосии погиб кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, серебряный призер Спартакиады молодежи России Азамат Яхутлов. Об этом «Ъ» сообщили в Федерации спортивной борьбы Крыма.

По данным спортивных функционеров, трагедия произошла 5 сентября на пляже «Динамо». Спортсмен, которого считали одним из самых перспективных крымских борцов-вольников, вместе с товарищами пошел купаться в шторм и не смог самостоятельно выбраться на берег, его стало уносить в открытое море.

Также известно, что спасатель, работавший на пляже и пытавшийся помочь Азамату Яхутлову, попал в больницу с травмами и переохлаждением. Тело погибшего спортсмена обнаружили только на следующий день.

По информации МЧС Крыма, с 5 по 7 сентября у берегов Крыма погибли пять человек. Основной причиной гибели людей стало купание в штормящем море.

Александр Дремлюгин, Симферополь