Группа подростков в Сертолово повредила остановку и выстрелила в прохожего

Группа подростков 7 сентября повредила автобусную остановку у дома 2 по улице Молодцова в Сертолово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Один из несовершеннолетних стрелял в прохожего из пневматического пистолета, который сделал ему замечание.

На действия молодых людей в полицию пожаловался 39-летний местный житель. Прибывшие на место правоохранители задержали 15-летнего подростка.

По словам молодого сертоловчанина, к стрельбе причастен его знакомый, с которым несовершеннолетний вышел погулять. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ (Вандализм). Сейчас полиция ищет других участников инцидента.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Парнасе 24-летний местный житель разбил боковое стекло автобуса аварийным молотком.

Андрей Маркелов