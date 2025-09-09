Аптеки «36,6» и «Горздрав» в январе—июне заработали 51,1 млрд рублей

Аптечная сеть «36,6», работающая под брендами «Аптека 36,6» и «Горздрав», в первом полугодии 2025 года увеличила выручку на 23,1%, до 51,1 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании. Доля выручки от онлайн-продаж за этот период превысила 25%, увеличившись на 36,8%, до 12,7 млрд руб. Значение EBITDA составило 3,9 млрд руб. при уровне рентабельности 7,6%.

Средний чек в аптеках сетей за этот период вырос на 10,9%. Средний чек в сопоставимых точках составил 1,01 тыс. руб. без НДС. Трафик в офлайн-точках снизился на 2%. При этом сопоставимые продажи выросли на 8,7%. В первом полугодии фармритейлер открыл 81 аптеку, также 22 аптеки были приобретены в рамках сделок M&A. 11 аптек были закрыты. Всего у сети 2,6 тыс. аптек, на 20% больше, чем годом ранее.

Как отмечается в отчетности компании, в январе—июне 2025 года она завершила интеграцию приобретенных в 2024 году сетей «Аптека для бережливых» (158 аптек) и «Мицар» (60 аптек). Эти торговые точки перешли под бренды сети.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» — единственный российский фармритейлер, который отчитывается публично, поскольку его акции торгуются на Мосбирже. По данным на 15:30 9 сентября, акции группы торгуются по 9,5 руб. Цена снижается на 0,25% к открытию торгов.

Виктория Колганова