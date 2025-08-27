Аптеки подвел насморк

Темпы роста оборота российского аптечного рынка сократились на пять процентных пунктов. В первом полугодии его объем увеличился лишь на 12% год к году, до 1,1 трлн руб. Это объясняется в том числе сокращением продаж безрецептурных препаратов. Спрос на них скорректировался из-за отсутствия в этом году сезонного пика заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рынок рецептурных препаратов, в свою очередь, поддерживает развитие телемедицины и рост продаж аналогов «Оземпика».

Объем российского аптечного рынка в январе—июне 2025 года составил 1,1 трлн руб., увеличившись на 12% год к году, подсчитали в DSM Group. Темпы его роста заметно снизились: в первом полугодии 2024 года рост составил 17%. Тенденция объясняется снижением продаж лекарственных препаратов.

По данным DSM Group, в январе—июне 2025 года в фармрознице было продано 2,1 млрд упаковок, на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении показатель скорректировался фактически на уровень инфляции — прибавил 10% год к году, до 872,9 млрд руб. Остальной объем рынка сформировали парафармацевтические препараты.

Крупнейшие аптечные сети России в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Оборот (млрд руб.) Изменение год к году (%) Доля в коммерческом сегменте (%) «Ригла» 130,9 47 11,93 «Апрель» 12 48 11,48 «Планета здоровья» 81,8 29 7,45 «36,6» 56,8 23 5,18 «Имплозия» 55,5 3 5,06 «Нео-Фарм» 55,2 29 5,03 Объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» 52,9 14 4,82 «Фармленд» 47,1 26 4,3 «Вита» 44,5 21 4,06 «Ирис» 38,3 25 3,49 Открыть в новом окне Источник: DSM Group.

Общее снижение продаж лекарств аналитики зафиксировали за счет безрецептурных препаратов. В январе—июне объем их реализации достиг 1,22 млрд, потеряв 5,5% год к году, следует из данных DSM Group. В первой половине 2024 года это снижение было менее выраженным — 1,8%. Сокращение продаж лекарств без рецепта объясняется отсутствием в этом году сезонного пика заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам осени—зимы 2024–2025 годов заболеваемость гриппом снизилась до 120 на 100 тыс. населения, это самый низкий показатель за последние почти 30 лет. Снижению способствовало развитие вакцинации населения (см. “Ъ” от 4 апреля). На рынке не исключают, что дополнительным фактором снижения заболеваемости стала относительно теплая зима.

Крупнейшие сервисы дистанционного заказа на фармацевтическом рынке в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Оборот (млрд руб.) Изменение год к году (%) Доля в коммерческом сегменте (%) «Аптека.ру» 55,5 26 5,06 «Ютека» 19,4 78 1,77 «Здравсити» 16,4 38 1,5 «Еаптека» 15,6 –10 1,42 Polzaru 7,9 154 0,72 «Мегаптека» 6,7 46 0,61 «Яндекс Еда» и «Деливери» 4,5 109 0,41 Asna.ru 2,6 7 0,23 009.рф 0,8 7 0,07 «Легко» 0,6 55 0,05 Открыть в новом окне Источник: DSM Group.

Продажи рецептурных препаратов в натуральном выражении, по данным DSM Group, в первом полугодии 2025 года достигли 890,17 млрд упаковок, прибавив год к году 0,1%. В денежном выражении рост составил 14%, до 490,7 млрд руб.

Доля рецептурных препаратов на российском фармацевтическом рынке в первом полугодии, по данным DSM Group, увеличилась на 1,4 процентного пункта год к году, до 42,3%. В деньгах прирост составил 1,8 процентного пункта, до 56,2%.

Аналогичный тренд виден из данных RNC Pharma. Согласно им, доля рецептурных препаратов в аптечной рознице увеличилась за год с 43,7% до 45% в натуральном выражении.

Рецептурный сегмент в последние несколько лет растет за счет реализации отложенного спроса после пандемии, говорит гендиректор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина. Эксперт обращает внимание и на развитие телемедицины: через удаленные сервисы пациентам стало значительно проще обращаться к врачам за рецептами. По данным аналитического агентства Smart Ranking, по итогам первой половины 2025 года объем российского рынка телемедицины вырос на 15,3% год к году, до 9,9 млрд руб.

Росту рецептурного рынка способствует и активное развитие отдельных групп препаратов.

Например, аналоги «Оземпика» на основе семаглутида быстро стали очень популярны из-за массового интереса к похудению. Их реализация обычно осуществляется на основе врачебного назначения. По данным DSM Group, «Семавик» стал самым продаваемым рецептурным препаратом в первой половине 2025 года. В деньгах объем его реализации вырос в 5,7 раза год к году.

Елена Ватутина обращает внимание и на меняющуюся политику фармпроизводителей. Крупные компании делают ставку на инновационные рецептурные продукты с высокой маржинальностью и доказанной эффективностью, поясняет эксперт. В свою очередь, снижение затрат фармкомпаний на продвижение отчасти можно назвать причиной падения продаж безрецептурных лекарств, соглашается директор коммерческих продуктов ГК АСНА Андрей Ткаченко.

