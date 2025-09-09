В Госдуме снова предложили запретить мигрантам привозить в Россию семьи

Законопроект, предполагающий запрет на въезд семей мигрантов в Россию, внесла в Госдуму группа депутатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Аналогичную инициативу годом ранее предложили и депутаты от ЛДПР, напомнил во вторник лидер партии Леонид Слуцкий.

Пребывание в России семей трудовых мигрантов оказывает «значительную нагрузку» на бюджетную систему России, следует из пояснительной записки к проекту СРЗП. Родственники мигрантов пользуются системой образования, здравоохранения, социальным обеспечением. При этом доходы от патентов мигрантов не компенсируют бюджетные расходы, подчеркивают авторы документа. Исключение они предлагают сделать лишь для граждан Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистов.

Депутаты от ЛДПР, обосновывая свой законопроект, тоже указывали, что трудовые мигранты, стремящиеся попасть в страну с более высокими темпами экономического роста, привозят с собой родственников, которые остаются безработными. Кроме того, сами мигранты нередко трудоустраиваются в России без заключения договора, а незаконный миграционный поток приводит к «общественной напряженности» и росту количества правонарушений, отмечали парламентарии.

Однако инициатива ЛДПР, как говорится на официальном сайте партии, «встретила полное непонимание у власти». Тем не менее либерал-демократы, еще раз напомнив о связанных с мигрантами преступлениях и «разборках диаспор», призвали граждан поддержать законопроект, оставив соответствующее онлайн-заявление на сайте. По данным сайта, число одобривших инициативу граждан уже превысило 440 тыс. человек.

Божена Иванова