ЦАХАЛ ударил по штабу высшего руководства «Хамаса» в Дохе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу руководства «Хамаса». Как сообщает Channel 12, лидер группировки Халиль аль-Хайя стал главной целью израильской атаки на территорию Катара — столицу Доху. По данным израильского телеканала, он умер.

«Перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и предоставление дополнительных разведданных»,— отметили в сообщении ЦАХАЛ.

Удар по высшему руководству «Хамаса» ЦАХАЛ нанес совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК).