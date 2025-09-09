Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приговор Тимуру Иванову признан законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и за вывод 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Решение Московского городского суда вступило в силу.

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время заседания, по данным «Ъ», адвокаты Иванова просили отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. 1 июля Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн руб., а его бывшего подчиненного Антона Филатова — к 12,5 года колонии и штрафу в 25 млн руб. Суд также лишил Иванова права занимать административные должности на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы.

Заочно арестованы и объявлены в международный розыск председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский и бенефициар иностранных компаний Андрей Захаров. Им предъявлены обвинения в растрате. В рамках второго дела Иванову вменяется получение двух взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб.

Новости компаний Все