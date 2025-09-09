Приговор Тимуру Иванову признан законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и за вывод 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Решение Московского городского суда вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время заседания, по данным «Ъ», адвокаты Иванова просили отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. 1 июля Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн руб., а его бывшего подчиненного Антона Филатова — к 12,5 года колонии и штрафу в 25 млн руб. Суд также лишил Иванова права занимать административные должности на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы.

Заочно арестованы и объявлены в международный розыск председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский и бенефициар иностранных компаний Андрей Захаров. Им предъявлены обвинения в растрате. В рамках второго дела Иванову вменяется получение двух взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб.