Виновника смертельного ДТП в Невинномысске заключили под стражу
В Невинномысске виновнику ДТП со смертельным исходом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе в Невинномысске наехал на 48-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемого в ДТП со смертельным исходом полицейские задержали 7 сентября.