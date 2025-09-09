Виновника смертельного ДТП в Невинномысске заключили под стражу

В Невинномысске виновнику ДТП со смертельным исходом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе в Невинномысске наехал на 48-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемого в ДТП со смертельным исходом полицейские задержали 7 сентября.

Наталья Белоштейн