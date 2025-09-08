В Невинномысске задержали сбежавшего подозреваемого в смертельном ДТП

В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в ДТП со смертельным исходом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, происшествие случилось накануне, 7 сентября, в Невинномысске. Водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 48-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

Константин Соловьев