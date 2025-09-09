Анге Постекоглу назначен главным тренером «Ноттингем Форест»

Австралийский специалист Анге Постекоглу возглавил английский футбольный клуб «Ноттингем Форест». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анге Постекоглу

Фото: Matthew Childs / Reuters Анге Постекоглу

Фото: Matthew Childs / Reuters

По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение с Постекоглу рассчитано на два года. На этом посту австралиец сменил португальца Нуно Эшпириту Санту, который в прошлом сезоне впервые с 1996 года вывел «Ноттингем» в еврокубковый турнир. В сезоне-2024/25 команда сыграет в основном этапе Лиги Европы.

Последним местом работы Анге Постекоглу был лондонский «Тоттенхем» (2023–2025). В мае клуб стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне «Тоттенхем» набрал 38 очков и занял 17-е место в турнирной таблице чемпионата страны, что стало худшим результатом команды за всю историю выступления в Английской премьер-лиге (АПЛ).

После трех туров АПЛ «Ноттингем» располагается на десятой строке турнирной таблицы. В активе команды четыре очка. 13 сентября «Ноттингем» на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом».

Таисия Орлова