Цемент добавляют в стакан котировок

ФАС и Минпромторг подготовили проект о биржевых торгах стройматериалом

ФАС и Минпромторг предлагают установить с 1 марта 2026 года минимальный объем продаж отдельных видов цемента на биржах и нормативно закрепить требования к таким торгам — проект приказа об этом размещен на regulation.gov.ru. Инициатива, отмечают в ФАС, подготовлена в рамках формирования национальной системы индикаторов. Предполагается, что мера будет действовать в течение года, после чего, считают эксперты, регуляторика может быть скорректирована с учетом обратной связи от бизнеса.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Документом предлагается установить с 1 марта 2026 года минимальный объем продаж отдельных видов цемента на бирже в размере 5% среднеарифметического объема продаж в соответствующем месяце за три предшествующих года. Помимо этого, проект приказа содержит требования к самим торгам — в том числе минимальное количество участников (двое продавцов и трое покупателей одного вида товара), а также порядок определения стартовой цены: она не должна превышать средних ценовых значений сделок, заключенных на предыдущей торговой сессии. Расчет этого показателя производит биржа.

Ценовые предложения не должны отклоняться от стартовой цены более чем на 5% в заявках на продажу и на 10% — от стартовой цены на первой за месяц торговой сессии.

Если же товар реализуется впервые, продавец определяет ее значение самостоятельно, ориентируясь на цены внебиржевых сделок.

Инициатива подготовлена в рамках работы по формированию национальной системы ценовых индикаторов (см. “Ъ” от 26 августа 2025 года), отмечается в пояснительной записке к документу. Развитие же биржевой торговли цементом должно «сократить количество посредников в цепочке поставок товара», а также расширить доступ к нему до «неограниченного круга потребителей».

За год действия предлагаемых мер регуляторы рассчитывают собрать обратную связь от представителей бизнеса. «Закладывается идея гибкого регулирования»,— объясняет ведущий эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Олег Москвитин. По словам научного сотрудника Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ Татьяны Басовой, инициативу ФАС следует рассматривать в качестве «комплексной задачи по сглаживанию колебаний цен внутреннего рынка на стройматериалы», а «формализация контрактных отношений» в этой сфере может в несколько раз повысить спрос участников рынка.

Полина Попова

