Фигуранты «Ирангейта» поженились через 40 лет

Два фигуранта громкого политического скандала 1980-х, вошедшего в историю под названиями «Ирангейт» или «Иран-Контрас», Оливер Норт и его секретарша Фон Холл, тайно поженились. Об этом пишет американская газета New York Post со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы. По ее данным, 81-летний жених и 65-летняя невеста заключили брак в Арлингтоне, штат Виргиния, 27 августа.

Скандал разразился в 1986 году, когда выяснилось, что администрация президента США Рональда Рейгана придумала схему по обходу официального запрета на финансирование никарагуанских контрас — формирований, боровшихся с просоветским правительством страны. Для этого был нарушен еще один запрет — на поставки оружия Ирану. Вырученные от продажи оружия деньги как раз и шли повстанцам. Некоторые конгрессмены тогда предлагали объявить импичмент господину Рейгану, но большинство не поддержало это предложение.

Одними из главных действующих лиц скандала стали подполковник морской пехоты Оливер Норт, сотрудник Совета национальной безопасности США, который организовывал тайную передачу денег контрас, и его секретарша Фон Холл. В 1988 году господин Норт был обвинен по 16 пунктам обвинения, включая лжесвидетельство Конгрессу, а через год был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу. В 1993 году его помиловал президент Джордж Буш-старший. Госпожа Холл избежала судебного преследования, так как сотрудничала со следствием, рассказав, как помогала Оливеру Норту уничтожать документы. Как пишет New York Post, они возобновили общение в прошлом году, после смерти жены господина Норта.

