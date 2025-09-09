ГИПУ имени Владимира Короленко вошел в Сетевой университет БРИКС

Глазовский университет имени Владимира Короленко (ГИПУ) стал первым педагогическим вузом России, вошедшим в Сетевой университет БРИКС. Об этом сообщила ректор университета Янина Чиговская-Назарова. Сетевой университет объединяет вузы 10 стран для совместной разработки образовательных программ, реализации научных проектов и обмена студентами и преподавателями.

Фото: пресс-служба ГИПУ

«Включение ГИПУ в Сетевой университет БРИКС — это большой шаг вперед. Это значит, что наша школа, наши методики, наш опыт преподавания становятся востребованными за пределами страны. Теперь у наших учителей, студентов и преподавателей появляется реальная возможность работать и учиться вместе с коллегами из других стран БРИКС», — заявил заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев.

Напомним, в начале сентября ГИПУ открыл новый Центр открытого образования в Казахстане. Центр открыли на базе Таразского университета имени М.Х. Дулати в городе Тараз. Там желающие смогут изучать русский язык и знакомиться с культурой России через языковые клубы, лекции, выставки и творческие вечера.

Анастасия Лопатина