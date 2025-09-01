Глазовский университет открыл Центр открытого образования в Казахстане

Глазовский университет имени Владимира Короленко (ГИПУ) открыл новый Центр открытого образования (ЦОО) в Казахстане, сообщает пресс-служба учебного заведения. Центр открыли на базе Таразского университета имени М. Х. Дулати в городе Тараз. Там желающие смогут изучать русский язык и знакомиться с культурой России через языковые клубы, лекции, выставки и творческие вечера.

Фото: пресс-служба ГИПУ

Напомним, ранее ГИПУ открыл новый Центр открытого образования в Манагуа — столице Никарагуа. Соглашение о сотрудничестве было подписано 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме.