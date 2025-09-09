В Вологодской области «Бристоль» сменит формат на фоне антиалкогольной политики

Торговая сеть «Бристоль» сменит формат магазинов в Вологодской области и проведет ребрендинг. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он сообщил, что решение принято совместно с торговой сетью и назвал проект «очень толковым» и «взаимовыгодным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

«В ближайшее время расскажу о нашем совместном решении с сетью "Бристоль" по ребрендингу, изменению концепции, формата торговли и покажу как выглядят новые магазины (вся сеть в регионе поменяется в этом году). Сам приеду на открытие магазина в Вологде после трансформации», — написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.

«Ъ», сообщал что в Вологодской области продавать алкоголь в розницу разрешено с понедельника по пятницу только два часа (с 12:00 до 14:00), а в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Закон начал действовать с 1 марта 2025 года.

4 августа губернатор Вологодской области сообщил в своем Telegram-канале, что сеть «Красное и Белое» уходит из региона. Опровержение этой информации господин Филимонов прокомментировал словами: «пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять».

В соседней Ярославской области не планируют перенимать опыт коллег. Ранее губернатор Михаил Евраев заявил, что в антиалкогольныой политике «важно не перегнуть палку».

Антон Голицын