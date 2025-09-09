Цена нефти Brent превышает $66,5 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent торгуется выше $66,5 за баррель. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

К 15:10 мск цена нефти Brent выросла на 1% и достигла $66,7 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на октябрь увеличилась на 1,03% — до $62,9 за баррель.

Изменение на рынке связаны в том числе с решением восьми стран ОПЕК+ повысить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню сентября). Решение принято из-за «благоприятных фундаментальных показателей рынка» и «стабильных перспектив мировой экономики».