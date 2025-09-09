Ярославское минэкономразвития переехало

Министерство экономического развития Ярославской области переехало с улицы Свободы, 62 на улицу Советскую, 69 — в правительственный квартал. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительственный квартал

Фото: Правительство Ярославской области Правительственный квартал

Фото: Правительство Ярославской области

Теперь в помещениях минэкономразвития разместится областное министерство культуры, которое покинет историческое здание на улице Революционной. Помещения здания-памятника впоследствии выставят на продажу.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина, помещения которого выкупает правительство области. Освобожденные объекты власти начали продавать.