Почти половина работников промышленности Удмуртии заняты в «оборонке»

В Удмуртии порядка 70 тыс. жителей заняты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что составляет почти 44% от числа работающих в промышленности региона. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«В 2025 году Удмуртия уверенно вошла в топ-5 по индексу обрабатывающей промышленности среди всех регионов страны. В ПФО мы стабильно в тройке лидеров по этому показателю. По итогам семи месяцев общий объем промышленного производства составил почти 785 млрд руб. Здесь мы тоже стремимся к новому рекорду. Если в прошлом году промышленные предприятия отгрузили продукции на 1,3 трлн руб., уверен, в этом году мы увеличим цифру», — отметил господин Ефимов.

Премьер Удмуртии сказал, что значительный вклад в эти показатели вносят предприятия ОПК. Высокие производственные показатели отмечены у ИЭМЗ «Купол», Воткинского завода, мотозавода «Аксион-Холдинг», концерна «Калашников», СЭГЗ и Ижевского механического завода.

Господин Ефимов привел несколько примеров применения продукции ОПК. Летом на Балтике прошли оперативные учения «Июльский шторм», где была успешно протестирована морская модификация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ», разработанная в Удмуртии. С весны на вооружение российской армии поступили новый ручной пулемет и усовершенствованный АК–12, созданный концерном «Калашников». 1 сентября заказчику была передана первая опытная партия нового малогабаритного автомата АМ–17, предназначенного для спецподразделений и вооружения боевой техники.

«Современные оружейные заказы все чаще требуют высокой гибкости и специализации, которую способны обеспечить именно малые и средние предприятия. МСП играют заметную роль в поставках для ОПК. Бизнес поставляет широкий спектр продукции для оборонных нужд: изделия из металла, электронику, гидравлические и пневматические компоненты»,— отметил роль малого бизнеса в гособоронзаказе господин Ефимов.

Анастасия Лопатина