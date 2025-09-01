В Ижевске изготовлена первая партия автомата АМ-17

Первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 изготовили в Ижевске, сообщает пресс-служба концерна «Калашников». Разработка была осуществлена по заданию военнослужащих для использования в качестве оружия самообороны для расчетов боевой техники и бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

АМ-17 прошел испытания в зоне специальной военной операции (СВО). Автомат разработан под патрон калибра 5,45 мм, имеет вместимость магазина 30 патронов и темп стрельбы 850±50 выстрелов в минуту. Вес автомата без магазина составляет около 2,5 кг.