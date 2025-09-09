Орловское предприятие оштрафовали на 200 тысяч за сорняки на сельхозугодьях

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям возбудило административное дело в отношении контролирующего лица орловского ООО «Арта» за зарастание сельскохозяйственных земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, максимальное наказание для юрлиц — 700 тыс. руб. штрафа) и назначило ему штраф в размере 200 тыс. руб. Ведомство также выдало компании предписание об устранении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе контролирующего органа.

Специалисты Россельхознадзора инициировали внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Арта» в августе. Они обнаружили, что сельскохозяйственный земельный участок на территории Шаховского сельского поселения, являющийся собственностью предприятия, зарос сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью на площади 64,4 га.

По данным Rusprofile, ООО «Арта» зарегистрировано в декабре 2009 года в деревне Черкасская Орловской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 167,1 млн руб. Гендиректором является Дмитрий Быковский, ему же принадлежат 88,33% компании. Оставшимися 11,67% владеет Михаил (Дмитриевич) Быковский. Общество завершило 2024 год с выручкой 463 млн руб. и чистой прибылью 175 млн руб.

Всего за восемь месяцев 2025 года межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало более 31 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. В ходе проверок было выявлено 593 нарушения, а признаки зарастания установлены на площади 8,7 тыс. га. В итоге хозяйствующим субъектам выдали 721 предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства и вынесли 12 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 935 тыс. руб.

Кабира Гасанова