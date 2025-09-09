Силуанов: бюджет на 2026 год сформирован исходя из цены на нефть $59 за баррель

Российский бюджет на 2026 год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в $59 за баррель. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

По словам главы Минфина, прогноз Министерства экономики по цене на нефть «достаточно взвешенный». «$59, где-то $60 в последующие годы», — сказал господин Силуанов в интервью РБК.

Он также высказал мнение, что ключевую ставку нужно снижать и для этого нужен взвешенный бюджет.