Силуанов: бюджет на 2026 год сформирован исходя из цены на нефть $59 за баррель
Российский бюджет на 2026 год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в $59 за баррель. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Министр финансов России Антон Силуанов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По словам главы Минфина, прогноз Министерства экономики по цене на нефть «достаточно взвешенный». «$59, где-то $60 в последующие годы», — сказал господин Силуанов в интервью РБК.
Он также высказал мнение, что ключевую ставку нужно снижать и для этого нужен взвешенный бюджет.