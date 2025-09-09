Силуанов: для снижения ключевой ставки нужен взвешенный бюджет

Министр финансов Антон Силуанов считает, что ключевую ставку нужно снижать и для этого нужен взвешенный бюджет. Он добавил, что при формировании бюджета в условиях санкций опираться на «чрезмерный оптимизм» нельзя.

Господин Силуанов также заявил об оптимизации госрасходов. «Оптимизация — это постоянный наш процесс, не всегда позитивно воспринимается нашими коллегами по правительству,— сказал он в эфире РБК. — Но без оптимизации, без структурирования и приоритизации ежегодной, я думаю, что ничего бы у нас не получилось».

Как добавил министр, бюджет на 2026-2028 годы должен быть сбалансирован и иметь «железобетонную конструкцию» в том числе для минимизации влияния санкций. «Сбалансированный бюджет дает бюджетный щит в отношение санкций, которыми пытаются разрушить нашу экономику. Но мы видим, что это у них не получается»,— продолжил Антон Силуанов.

В августе он отчитался Владимиру Путину о разработке бюджета на 2026–2028 годы. Господин Силуанов говорил, что Минфин заинтересован в снижении ключевой ставки. Он пояснял, что каждый процентный пункт снижения, по его оценке, вернет казне 200 млрд руб.

